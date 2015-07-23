Стали известны пары участников 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

Определились все пары участников 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2015/16.
Путь представителей лиг:
«Панатинаикос» (Греция) — «Брюгге» (Бельгия)
«Янг Бойз» (Швейцария) — «Монако» (Франция)
ЦСКА (Россия) — «Спарта» (Чехия)
«Рапид» (Австрия) — «Аякс» (Нидерланды)
«Фенербахче» (Турция) — «Шахтeр» (Украина)
Путь чемпионов:
«Стяуа» (Румыния) — «Партизан» Б (Сербия)
«Милсами» (Молдавия) — «Скендербеу» (Албания)
«Маккаби» Т-А (Израиль) — «Виктория» (Чехия)
«Селтик» (Шотландия) — «Карабах» (Азербайджан)
«Мидтьюлланн» (Дания) — АПОЭЛ (Кипр)
«Зальцбург» (Австрия) — «Мальмe» (Швеция)
ХИК (Финляндия) — «Астана» (Казахстан)
«Динамо» З (Хорватия) — «Мольде» (Норвегия)
«Видеотон» (Венгрия) — БАТЭ (Беларусь)
«Лех» (Польша) — «Базель» (Швейцария)
Первые матчи пройдут 28 и 29 июля, ответные — 4 и 5 августа.
«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!
«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!