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    • Стали известны пары участников 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

    Стали известны пары участников 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

    Определились все пары участников 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2015/16.

    Путь представителей лиг:
    «Панатинаикос» (Греция) — «Брюгге» (Бельгия)
    «Янг Бойз» (Швейцария) — «Монако» (Франция)
    ЦСКА (Россия) — «Спарта» (Чехия)
    «Рапид» (Австрия) — «Аякс» (Нидерланды)
    «Фенербахче» (Турция) — «Шахтeр» (Украина)
    Путь чемпионов:
    «Стяуа» (Румыния) — «Партизан» Б (Сербия)
    «Милсами» (Молдавия) — «Скендербеу» (Албания)
    «Маккаби» Т-А (Израиль) — «Виктория» (Чехия)
    «Селтик» (Шотландия) — «Карабах» (Азербайджан)
    «Мидтьюлланн» (Дания) — АПОЭЛ (Кипр)
    «Зальцбург» (Австрия) — «Мальмe» (Швеция)
    ХИК (Финляндия) — «Астана» (Казахстан)
    «Динамо» З (Хорватия) — «Мольде» (Норвегия)
    «Видеотон» (Венгрия) — БАТЭ (Беларусь)
    «Лех» (Польша) — «Базель» (Швейцария)
    Первые матчи пройдут 28 и 29 июля, ответные — 4 и 5 августа.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    23.07.2015 00:35
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    Комментарии (10)
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    95-shishani-95
    1437602384
    ...
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    tembot07
    1437602872
    интересно, а с Шахтером стали ли разводить во время жеребьевки?
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    sir_Alex
    1437634035
    Удачи коням
    Ответить
    K@p@ny3
    1437634627
    Удачи БАТЭ
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    DXTK
    1437727649
    Вот так разделили пары команд на представителей лиг и чемпионов лиг. будто бы уже заранее известны фавориты и не удачники турнира. Осмелюсь предположить кто пройдет дальше погрешность в одну команду. (Брюгге, Монако, ЦСКА, Аякс, Шахтер, Стяуа, Милсами, Виктория, Сэлтик, АПОЭЛ, Зальцбург,Хик, Мольде, Батэ, Базель.)
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    mahir766
    1437748623
    ну Карабах покажи европе что к чему........
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    demir301
    1438131916
    Карабаху сложно будет с Селтиком!Не уверен что агдамцы пройдут!!!Удачи им уже сегодня!
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    ologreds
    1694997565
    numo436430
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