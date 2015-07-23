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    Трансфер Бентеке побил рекорды Витселя и Азара

    Трансфер Кристиана Бентеке из «Астон Виллы» в «Ливерпуль» сделал его самым дорогим футболистом в истории бельгийского футбола. 24-летний нападающий обошелся «красным» в 46,2 млн евро, что превысило предыдущие рекорды полузащитника «Зенита» Акселя Витселя и хавбека «Челси» Эдена Азара.

    В сентябре 2012 года Витсель был куплен питерцами у «Бенфики» за 40 млн евро, столько же заплатил «Челси» за переход Азара из «Лилля».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.07.2015 00:07
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    Комментарии (9)
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    Cynic
    1437600645
    в фифу прошлого года наигрались что ли
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    95-shishani-95
    1437601140
    Не много ли?
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    Виктры4
    1437602581
    новость для срача!!!!! сча начнется много немного... купили, значит посчитали нужным купить за такую сумму. а мы посмотрим заиграет или нет, а потом уже или посмеёмся или согласимся с тем что ливер в коем то веке нормальный трансфер провёл. но что-то мне подсказывает, что всё же посмеёмся!
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    shamil_095
    1437611914
    лучше бы себе Смолова купили
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    zagrizlik
    1437613703
    Пофик за сколько его там продали,главное чтоб окупил.
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    112910415
    1437624107
    цыплят по осени считают
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    sir_Alex
    1437634217
    Хотя бы в этом первый
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    New_Look
    1437636502
    козырь запитеру для отмазы: а мы не больше всех платим за середняков поля
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    ologreds
    1694997564
    numo436427
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