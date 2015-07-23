Трансфер Бентеке побил рекорды Витселя и Азара

Трансфер Кристиана Бентеке из «Астон Виллы» в «Ливерпуль» сделал его самым дорогим футболистом в истории бельгийского футбола. 24-летний нападающий обошелся «красным» в 46,2 млн евро, что превысило предыдущие рекорды полузащитника «Зенита» Акселя Витселя и хавбека «Челси» Эдена Азара.









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В сентябре 2012 года Витсель был куплен питерцами у «Бенфики» за 40 млн евро, столько же заплатил «Челси» за переход Азара из «Лилля».