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    Селюк: «Если Каборе не заплатят, мы расторгнем контракт»

    Дмитрий Селюк, агент полузащитника «Кубани» Шарля Каборе, рассказал о причинах отсутствия на поле своего клиента в матче с «Уралом». Ранее сообщалось об интересе к футболисты со стороны «Локомотива».

    «Дело тут не в том, что Каборе не хочет играть. Он по контракту находится в клубе. Но, видимо, на нервной почве у него возникла проблема с мышцами. Он ведь и зарплату пока не получил, хотя ее должны были перевести 15 июля. Для меня эта ситуация удивительная. Мне кажется, за счет приобретения Аршавина и Павлюченко клуб задерживает зарплату другим игрокам.
    Теперь мы будем очень внимательно наблюдать за выплатами. Когда «Кубань» в этом вопросе уже перейдет определенную грань, мы тут же подадим на расторжение контракта.
    Я не понимаю, почему клуб не хочет продать Каборе и получить хорошие деньги за трансфер. В итоге они хотят быть в долгах, как в шелках. Мне смешно. За такие деньги, которые они получат от продажи Шарля, я могу предложить краснодарцам футболиста сборной Италии!
    Как может выздороветь человек, который болен и хочет поехать показаться врачу во Францию? Так как местный доктор ничего особенного в его проблеме не видит. Но ему никто не разрешает уехать. В общем, с «Тереком» он точно не сыграет», – приводит слова Селюка «Спорт-Экспресс».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.07.2015 22:19
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    Комментарии (6)
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    makkie
    1437594215
    Каборе бы в Спартак.. тогда за опорную зону было бы меньше тревоги. А то Глушак не потянет в одиночку.
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    Steener
    1437634941
    Он в Локо дал согласие перейти, агент мозг е..т хочет себе денежку побольше захапать
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    sir_Alex
    1437638092
    На Шаву все деньги потратили? Ахахаха! Деньгисова в студию!
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    rtm Solncedar
    1437662350
    Чушь собачья. Селюк уже два года на "Кубань" грязь льёт. В своё время его от кормушки с деньгами выперли из "Кубани". Каборе приобретали без Селюка. Какими махинациями он "приобрёл" права на Шарля, ещё надо разобраться. Долгов в "Кубани" по зарплате нет.
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    Ganymed1
    1437750483
    проснулась шавка.опять тявкает.вовремя тебе пинка под зад в Кубани дали.
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    ologreds
    1694997565
    numo436416
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