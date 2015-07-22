Селюк: «Если Каборе не заплатят, мы расторгнем контракт»

Дмитрий Селюк, агент полузащитника «Кубани» Шарля Каборе, рассказал о причинах отсутствия на поле своего клиента в матче с «Уралом». Ранее сообщалось об интересе к футболисты со стороны «Локомотива».

«Дело тут не в том, что Каборе не хочет играть. Он по контракту находится в клубе. Но, видимо, на нервной почве у него возникла проблема с мышцами. Он ведь и зарплату пока не получил, хотя ее должны были перевести 15 июля. Для меня эта ситуация удивительная. Мне кажется, за счет приобретения Аршавина и Павлюченко клуб задерживает зарплату другим игрокам.

Теперь мы будем очень внимательно наблюдать за выплатами. Когда «Кубань» в этом вопросе уже перейдет определенную грань, мы тут же подадим на расторжение контракта.

Я не понимаю, почему клуб не хочет продать Каборе и получить хорошие деньги за трансфер. В итоге они хотят быть в долгах, как в шелках. Мне смешно. За такие деньги, которые они получат от продажи Шарля, я могу предложить краснодарцам футболиста сборной Италии!

Как может выздороветь человек, который болен и хочет поехать показаться врачу во Францию? Так как местный доктор ничего особенного в его проблеме не видит. Но ему никто не разрешает уехать. В общем, с «Тереком» он точно не сыграет», – приводит слова Селюка «Спорт-Экспресс».



