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    Тошич — лучший игрок РФПЛ в мае

    Полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич сегодня получил награду как лучший футболист РФПЛ в мае. Приз, учрежденный «Чемпионатом.ком» и Лигой, серб получил на базе клуба в Ватутинках.
    «Личные награды важны для любого футболиста, потому что они помогают обрести уверенность и поднимают настроение. Мне приятно, что кто-то высоко оценивают мою игру. Я счастлив, что получил эту награду», – поведал легионер.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    22.07.2015 21:29
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    Комментарии (8)
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    roman230582
    1437591291
    На дворе июль и новый чемпионат, раньше не могли подсуетиться
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    _armeec_
    1437637711
    Как вовремя то ))
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    sir_Alex
    1437638337
    Лучше просто не бывает!
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    SHMEL
    1437638854
    Это подбодрит Зорана. В мае он и впрямь был хорош.
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    shs13
    1437641571
    А мае это точно не было известно? Ну или хотя бы в июле?
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    ologreds
    1694997565
    numo436411
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