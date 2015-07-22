Тошич — лучший игрок РФПЛ в мае

Полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич сегодня получил награду как лучший футболист РФПЛ в мае. Приз, учрежденный «Чемпионатом.ком» и Лигой, серб получил на базе клуба в Ватутинках.





«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше! «Личные награды важны для любого футболиста, потому что они помогают обрести уверенность и поднимают настроение. Мне приятно, что кто-то высоко оценивают мою игру. Я счастлив, что получил эту награду», – поведал легионер.