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    Агент Кришито: «Доменико на 100% останется в «Зените»

    Андреа Д'Амико, агент защитника «Зенита» Доменико Кришито, опроверг слухи о том, что его клиент может покинуть питерский клуб. Ранее появилась информация о том, что 28-летний футболист хочет уйти из «Зенита» из-за нового лимита на легионеров.

    «Это происходит каждое лето. Когда в России вводят новый лимит на легионеров, всегда речь заходит о том, что Кришито покинет клуб. Я могу сказать, что Доменико не поступало никаких сигналов от руководства «Зенита». Могу с уверенностью сказать, что Кришито на 100 процентов останется в команде на долгое время» – приводит слова агента itasportpress.it.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.07.2015 20:54
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    Комментарии (5)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    magnum3000
    1437588206
    Это хорошая новость! Доменико Сильный игрок и ещё поможет Зениту отстоять чемпионский титул!
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    sir_Alex
    1437592009
    Никуда не денется
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    dimagas1
    1437592493
    А что были реальные предложения?
    Ответить
    бомбардирр
    1437592561
    Ясно и понятно
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    ologreds
    1694997566
    numo436410
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