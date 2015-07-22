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    Хурадо: «Я всегда ощущал поддержку с трибун»

    Уже бывший полузащитник «Спартака» Хосе Мануэль Хурадо перед отъездом в Англию поблагодарил спартаковских фанатов за поддержку и рассказал о причинах ухода из команды. Сегодня испанец заключил трехлетний контракт с клубом АПЛ «Уотфорд».

    «Покинуть команду — это мое личное решение. Причина достаточно проста и, я думаю, спартаковские болельщики меня поймут. Мне очень хотелось продолжить карьеру в английской премьер-лиге, едва ли не сильнейшей лиге Европы. Никаких других причин, чтобы покинуть самый популярный российский клуб, у меня не было.
    От пребывания в «Спартаке» у меня останутся самые приятные воспоминания. Фанаты красно-белых, безусловно, одни из лучших в мире. Я всегда ощущал поддержку спартаковцев с трибун, и это мне очень помогало реализовывать себя в игре. А уж на сколько это получалось — со стороны виднее», – цитирует Хурадо официальный сайт «Спартака».

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: ФК «Спартак»

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    22.07.2015 19:25
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    Комментарии (7)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    112910415
    1437584788
    будь счастлив, парень!
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    Диктор
    1437614408
    Удачи на новом поприще.Ты один из немногих легионеров-кто заслуживает уважения.
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    nahan
    1437623516
    Трибуны всегда поддержат...
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    deimos88
    1437640063
    Очень жаль, игрок с прекрасной техникой, пасом и ударом, наблюдать за фирменными проходами со смещением в центр, тем как он останавливал любую передачу было бесценно
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    sir_Alex
    1437647252
    Удачи в АПЛ и всех благ!
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    ABir
    1437662525
    Будем следить за его успехами в АПЛ! Удачи!
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    ologreds
    1694997566
    numo436402
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