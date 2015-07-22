Карпин вновь оштрафован за выход за пределы технической зоны

В Доме футбола прошло очередное заседание КДК РФС, на котором были рассмотрены рапорты делегатов и протоколы матчей второго и третьего тура первенства ФНЛ.

На 5000 рублей за выход за пределы технической зоны в матче с тульским «Арсеналом» оштрафован главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин. Ранее бывший наставник московского «Спартака» был оштрафован за аналогичное нарушение в игре первого тура с «Зенитом-2».

5000 рублей за выход за пределы технической зоны в игре с «Тосно» заплатит и старший тренер «Зенита-2» Владислав Радимов, сообщает пресс-служба ФНЛ. Наставник петербургской команды был также оштрафован за данное нарушение по итогам встречи первого тура с армавирским «Торпедо».