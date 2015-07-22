«Амкар» покинули Дзахов и Збожень

Защитник Дамиан Збожень расторг контракт с пермским «Амкаром» по взаимному соглашению сторон, сообщается на официальной странице футбольного клуба в микроблоге в «Twitter».





Поляк перешел в «Амкар» в феврале 2014 года из польского «Пяста». Вторую половину прошлого сезона 26-летний Збожень выступал на правах аренды за польский «Белхатув», всего за «Амкар» он провел шесть матчей в чемпионате России.

