Милнер: «Даже Месси не смог бы заменить в «Ливерпуле» Джеррарда»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер считает, что его нельзя назвать заменой Стивену Джеррарду, который ушел в «Лос-Анджелес Гэлакси». По словам новичка «красных», экс-капитана никто не сможет заменить:





«Нет ни одного человека на планете, который мог бы заменить Джеррарда, – приводит источник слова Милнера. – Нам придется компенсировать его потерю командой, и я уверен, что это может быть сделано. Каждый должен сделать свою работу как можно лучше. Даже Лионель Месси не сможет заменить Стивена, учитывая, сколько всего он сделал для «Ливерпуля» за эти годы. Он сделал удивительный вклад на поле и за его пределами. Его уход образовал большую пустоту, которая останется незаполненной». «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!