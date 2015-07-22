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    • Милнер: «Даже Месси не смог бы заменить в «Ливерпуле» Джеррарда»

    Милнер: «Даже Месси не смог бы заменить в «Ливерпуле» Джеррарда»

    Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер считает, что его нельзя назвать заменой Стивену Джеррарду, который ушел в «Лос-Анджелес Гэлакси». По словам новичка «красных», экс-капитана никто не сможет заменить:

    «Нет ни одного человека на планете, который мог бы заменить Джеррарда, – приводит источник слова Милнера. – Нам придется компенсировать его потерю командой, и я уверен, что это может быть сделано. Каждый должен сделать свою работу как можно лучше. Даже Лионель Месси не сможет заменить Стивена, учитывая, сколько всего он сделал для «Ливерпуля» за эти годы. Он сделал удивительный вклад на поле и за его пределами. Его уход образовал большую пустоту, которая останется незаполненной».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.07.2015 16:29
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    Комментарии (25)
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    киэнджин
    1437586269
    еслиб там месси был ливер джеральда бы на второй день забыл бы уже...Просто ливеру больше нечем гордится кроме как джеральдам ..сравнения в стиле тупо--о ахада
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    Die Roten
    1437588007
    зачем месси приплел
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    СR7 REAL CR7
    1437588125
    бомбардир отстой!!
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    СR7 REAL CR7
    1437588190
    )))
    Ответить
    dimagas1
    1437590355
    Пафосу нагнал)))
    Ответить
    футболист в отставке
    1437592077
    при чём тут Месси? никто никого не заменит,каждый индивидуален.
    Ответить
    starche
    1437593466
    Что за сравнение! Игроки совершенно разные по игровому почерку! Cравнивать их - ничего не понимать в футболе!
    Ответить
    Murad0202
    1437598016
    Заменить - не заменит, но явно принесет команде больше пользы.
    Ответить
    PaRaVoz93
    1437605153
    При чем тут Месси вообще?, странный этот Милнер, лучше больше бы тренировался и меньше болтал.
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    ologreds
    1694997567
    numo436386
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