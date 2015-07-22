Газизов: «Уфа» не будет подавать апелляцию на решение КДК»

Футбольный клуб «Уфа» не будет подавать апелляцию на решение контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС дисквалифицировать ганского полузащитника Эммануэля Фримпонга на два матча, сообщил генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.





Фримпонг был дисквалифицирован за оскорбительный жест в адрес болельщиков московского «Спартака» в ходе матча первого тура чемпионата России, за который он получил красную карточку. Впоследствии футболист объяснил свой поступок тем, что один из зрителей назвал его обезьяной. В среду КДК РФС дисквалифицировал Фримпонга на два матча.

