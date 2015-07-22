Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Газизов: «Уфа» не будет подавать апелляцию на решение КДК»

    Футбольный клуб «Уфа» не будет подавать апелляцию на решение контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС дисквалифицировать ганского полузащитника Эммануэля Фримпонга на два матча, сообщил генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

    Фримпонг был дисквалифицирован за оскорбительный жест в адрес болельщиков московского «Спартака» в ходе матча первого тура чемпионата России, за который он получил красную карточку. Впоследствии футболист объяснил свой поступок тем, что один из зрителей назвал его обезьяной. В среду КДК РФС дисквалифицировал Фримпонга на два матча.
    «Мы принимаем любое решение КДК, – сообщил Газизов по телефону. – Как мы заявляли и раньше, никаких апелляционных жалоб клуб писать не будет».

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.07.2015 16:21
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    RIR68
    1437572340
    странный клуб Уфа. хотя для бомжей и свиней они всё сделали нормально. вопрос за сколько?
    Ответить
    ologreds
    1694997567
    numo436384
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+