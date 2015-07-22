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    «Спартак» не будет наказан за инцидент с Фримпонгом

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что у полузащитника «Уфы» Эммануэля Фримпонга и клуба нет претензий к «Спартаку» после инцидента, произошедшего во время матча первого тура чемпионата России (2:2).

    Сегодня КДК РФС принял решение дисквалифицировать 23-летнего игрока за неприличный жест в адрес болельщиков красно-белых, передает «Спорт Экспресс»:

    «Мы всесторонне изучили вопрос. На заседании присутствовали представители «Спартака», – сказал Григорьянц. – «Уфа» и Фримпонг не прибыли. Но мы получили письмо от генерального директора клуба. Мы запросили у «Спартака» видеозапись, получили объяснения стюардов.
    В рапорте делегата и инспектора матча, в протоколе игры отсутствуют сведения о дисциплинарных нарушениях болельщиков «Спартака» в адрес Фримпонга. Ничего не сказано о расистских проявлениях.
    Ни Фримпонг, ни «Уфа» изначально не обращались в КДК с заявлением. Однако вчера мы получили от клуба письмо за подписью Газизова. В нем говорится, что впоследствии Фримпонг пояснил, что уважительно относится к болельщикам и не имеет претензий к «Спартаку» и его болельщикам. Клуб провел с игроком разъяснительную беседу о том, что он не должен так себя вести. Футболист пообещал больше так не делать.
    Мы изучили материалы СМИ по удалению Фримпонга. Показания журналистов резко расходились. Но КДК не может принять противоречивые данные в качестве доказательств. Их достоверность вызвала у нас серьезные вопросы.
    Мы сегодня просмотрели в рапидном режиме поведение болельщиков на секторах, куда пошел Фримпонг. Никаких движений в адрес футболиста не увидели, никаких уханий не услышали. Стюарды заверили, что никаких провокаций со стороны болельщиков «Спартака» в отношении футболиста не было. Поэтому у нас нет оснований применять к «Спартаку» дисциплинарные санкции».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.07.2015 16:02
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    Комментарии (34)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    New_Look
    1437576737
    правильно, Спартак против расизма!
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    RamonCSKA
    1437580015
    просто откупились перед уфой и кдк ,фрипмонг получил годовую зп
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    REDWHITE_
    1437582528
    Надо наказать котлина вместо Спартака.
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    zeni
    1437583441
    Федун ЗАНЕС!! Базара нет!
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    Gwynbleidd
    1437591289
    ЦСКА оставили без зрителей, только за то, что Туре сказал, что ему ухали. А тут ни то что ужали, еще и оскорбляли, был прецедент с удалением и при этом Спартак остался безнаказанным! А потом вы удивляетесь откуда деньги у РФС на оплату отступных Капелло...
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    starche
    1437593021
    Этот жест - благодарность за дружеское отношение фанов спартака к Фримпонгу!? Смех да и только! Как Уфа боится гнева москвы!
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    dimazavr
    1437605790
    КДК и Уфа наши в силе, Ведь футбол это вам не пинг-понг! Ведь Фримпонгу, поди удалили, Его средний и наглый фримпонг!
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    Gameln
    1437606226
    Не будет наказан и ладно. Но Торпедо в прошлом сезоне почему унижали всю дорогу?Все-таки равный подход ко всем командам должен быть. Ах да,забыл -это же РФПЛ.
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    Независимый_эксперт
    1437655635
    Я бы исключил sportag из РПЛ на 5 лет!
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    ologreds
    1694997567
    numo436382
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