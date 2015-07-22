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    • Промес: «Рад, что в матче с «Краснодаром» Широков выйдет на поле в красно-белой футболке»

    Промес: «Рад, что в матче с «Краснодаром» Широков выйдет на поле в красно-белой футболке»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес отметил, что находится в хорошем настроении перед выездным матчем 2-го тура РФПЛ с «Краснодаром», а также признался, что в первой игре с «Уфой» (2:2) красно-белые рассчитывали на другой результат.

    «Естественно, мы рассчитывали на иной результат в первой игре нового сезона – хотели выиграть, и итоговая ничья разочаровала всю команду. С другой стороны, мы показали заряженность на победу, и в нашей игре было много позитивных моментов – работа в этом направлении должна принести плоды в будущем.
    Настроение – отличное! Начался новый сезон, и сейчас команда находится в предвкушении большого матча с «Краснодаром» – всем известно, что это очень серьезный оппонент. Исход встречи, в том числе, сможет показать, на что наша команда способна в данный момент. Победа будет серьезной заявкой с нашей стороны, но, естественно, все понимают, что добиться ее будет весьма и весьма непросто. Мы прекрасно знаем это еще по прошлому сезону.
    Откровенно говоря, у меня хорошее предчувствие перед игрой. Сейчас в «Спартаке» собрана прекрасная команда, которой многое по плечу. Уверен, что каждый футболист сделает все возможное, чтобы в это воскресенье мы добились положительного результата», – сказал голландец.
    Также Промес доволен тем, что на этот раз полузащитник Роман Широков будет выступать с ним в одной команде в матче с «Краснодаром». В игре второго круга прошлого сезона Широков играл за «горожан» на правах аренды и был участником победы краснодарского клуба над «Спартаком» (3:1) на его поле.
    Мне понравился и город Краснодар и его команда. В прошлом сезоне она продемонстрировала очень приличный уровень. Признаюсь, рад, что на этот раз Роман Широков сыграет на правильной стороне – выйдет на поле в красно-белой футболке», – цитирует Промеса пресс-служба «Спартака».

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    Источник: ФК «Спартак»

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    22.07.2015 14:37
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    Комментарии (17)
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    Brendan Rodgers
    1437565987
    Хороший человек Промес. Не болельщик Спартака.
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    leopit
    1437567328
    Конечно больно получать по булкам от игроков в зелёной форме,но традиция будет соблюдена!
    Ответить
    REDWHITE_
    1437569283
    Промес двушечку быкам закинет)
    Ответить
    New_Look
    1437569299
    это мы узнаем в воскресенье. А то может он такую игру покажет, что будем печалиться, что Рома был в красно-белой футболке
    Ответить
    RIR68
    1437571849
    пора уже Промесу спартачам палец показать!
    Ответить
    Neuturungal
    1437574819
    Широков пока не в форме, а потому толку от него в игре с Уфой было мало, но если он наберет форму, Спартак преобразится.
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    andrefino13
    1437578498
    Интервью спартаковцев,как под копирку.
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    Диктор
    1437588328
    Верю в команду.
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    Leo28
    1437630533
    Самый адекватный и нормальный игрок у поросят !)
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    ologreds
    1694997568
    numo436375
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