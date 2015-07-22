Промес: «Рад, что в матче с «Краснодаром» Широков выйдет на поле в красно-белой футболке»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес отметил, что находится в хорошем настроении перед выездным матчем 2-го тура РФПЛ с «Краснодаром», а также признался, что в первой игре с «Уфой» (2:2) красно-белые рассчитывали на другой результат.

«Естественно, мы рассчитывали на иной результат в первой игре нового сезона – хотели выиграть, и итоговая ничья разочаровала всю команду. С другой стороны, мы показали заряженность на победу, и в нашей игре было много позитивных моментов – работа в этом направлении должна принести плоды в будущем.

Настроение – отличное! Начался новый сезон, и сейчас команда находится в предвкушении большого матча с «Краснодаром» – всем известно, что это очень серьезный оппонент. Исход встречи, в том числе, сможет показать, на что наша команда способна в данный момент. Победа будет серьезной заявкой с нашей стороны, но, естественно, все понимают, что добиться ее будет весьма и весьма непросто. Мы прекрасно знаем это еще по прошлому сезону.

Откровенно говоря, у меня хорошее предчувствие перед игрой. Сейчас в «Спартаке» собрана прекрасная команда, которой многое по плечу. Уверен, что каждый футболист сделает все возможное, чтобы в это воскресенье мы добились положительного результата», – сказал голландец.

Также Промес доволен тем, что на этот раз полузащитник Роман Широков будет выступать с ним в одной команде в матче с «Краснодаром». В игре второго круга прошлого сезона Широков играл за «горожан» на правах аренды и был участником победы краснодарского клуба над «Спартаком» (3:1) на его поле.