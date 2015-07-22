«Амкар» ведет переговоры с мексиканским нападающим Ромеро

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин сообщил, что пермский клуб пригласил мексиканского нападающего Сесара Ромеро на просмотр. В данный момент 25-летний форвард выступает за ереванский «Пюник».





«Команда находится в поисках нападающего. Мы пригласили Сесаро Ромеро на просмотр. Он подходит под наши возможности, поскольку приобрести дорогого игрока клуб не может себе позволить.