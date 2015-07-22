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    Халк поучаствует в предварительной жеребьевке ЧМ-2018

    Игрок санкт-петербургского «Зенита» Халк, как сообщает официальный сайт ФИФА, будет участвовать в жеребьевке отборочного цикла к ЧМ-2018, которая состоится 25-го июля в Северной Пальмире. Ведущими церемонии, напомним, будут телеведущие Дмитрий Шепелев и Наталья Водянова.
    Действующими лицами мероприятия также станут Александр Кержаков, Ринат Дасаев, Фабио Каннаваро, Роналдо, Диего Форлан и др.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: ФИФА

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    22.07.2015 11:44
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    Комментарии (10)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Serjinho
    1437555995
    и это будет единственным мероприятием относительно чм, в котором он поучаствует
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    Payet
    1437557958
    Че больше не кого, наших то нельзя? ещё витьселя пригласите ол ухи
    Ответить
    New_Look
    1437568711
    сделает то. что умеет лучше всего: нырнет в урну за шариком!"
    Ответить
    ИГРОЧИШКА
    1437573382
    ТОЛЬКО В ЖЕРЕБЬЕВКЕ И НЕ БОЛЕЕ)ТАКОЕ ДНО В СБОРНУЮ БРАЗИЛИИ НЕ ВОЗЬМУТ)ГЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
    Ответить
    nahan
    1437578131
    Для Халка шары будут малы...
    Ответить
    spartach091
    1437590245
    лучше бы своих достойных ветеранов пригласили,а не ДОЯРА газпрома
    Ответить
    пророк3
    1437621407
    Не забудьте шубу Халку и цацки на шею
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    ologreds
    1694997569
    numo436359
    Ответить
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