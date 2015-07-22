Гранат готов сыграть с «Краснодаром»

Во вторник московский «Спартак» в Тарасовке начал готовиться к матчу с «Краснодаром», который красно-белые проведут в ближайшее воскресенье на выезде. Вторничный рабочий день команды начался в 14:00, когда футболисты собрались на базе для прохождения специализированного комплексного теста на общефизическую готовность. Тестирование проходило под наблюдением тренера по физподготовке Олега Саматова и группы российских специалистов в этой области и включило в себя работу на двух велоэргометрах, а также сбор антропометрических данных. Результаты исследования помогут определить индивидуальный показатель оптимальной физической готовности для каждого игрока. Сегодня тесты прошла первая группа спартаковцев, вторую ждет обследование в среду.

А на 18:00 главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев запланировал занятие на футбольном поле. Тренировка продолжалась более часа, носила игровой характер и состояла из разминки, «квадратов», отработки ударов по воротам и футбола на ограниченном участке поля. Отметим, что защитник красно-белых Владимир Гранат, как и планировалось, присоединился к общей группе и трудился без ограничений. Кроме того, по словам доктора команды Владислава Корницкого, к индивидуальной работе на поле приступил защитник Сергей Паршивлюк, восстанавливающийся после травмы голеностопного сустава.