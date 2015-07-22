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    Гранат готов сыграть с «Краснодаром»

    Во вторник московский «Спартак» в Тарасовке начал готовиться к матчу с «Краснодаром», который красно-белые проведут в ближайшее воскресенье на выезде. Вторничный рабочий день команды начался в 14:00, когда футболисты собрались на базе для прохождения специализированного комплексного теста на общефизическую готовность. Тестирование проходило под наблюдением тренера по физподготовке Олега Саматова и группы российских специалистов в этой области и включило в себя работу на двух велоэргометрах, а также сбор антропометрических данных. Результаты исследования помогут определить индивидуальный показатель оптимальной физической готовности для каждого игрока. Сегодня тесты прошла первая группа спартаковцев, вторую ждет обследование в среду.
    А на 18:00 главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев запланировал занятие на футбольном поле. Тренировка продолжалась более часа, носила игровой характер и состояла из разминки, «квадратов», отработки ударов по воротам и футбола на ограниченном участке поля. Отметим, что защитник красно-белых Владимир Гранат, как и планировалось, присоединился к общей группе и трудился без ограничений. Кроме того, по словам доктора команды Владислава Корницкого, к индивидуальной работе на поле приступил защитник Сергей Паршивлюк, восстанавливающийся после травмы голеностопного сустава.
    На среду у команды запланированы две тренировки и теоретическое занятие, сообщает официальный сайт самой популярной команды России.

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    Источник: ФК «Спартак»

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    22.07.2015 11:04
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    Комментарии (10)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    cska plus
    1437552627
    спартаку никто и ничто уже не поможет!
    Ответить
    Caesar555
    1437554261
    Ждем разгрома Спартака уже во 2 туре. В прошлом сезоне, вроде, в 3 туре был разгром.
    Ответить
    112910415
    1437555105
    остановить скандальную серию!
    Ответить
    Дикий мужчина
    1437556925
    Вся Россия за Краснодар притопит, в этом матче !
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    legendsofsails
    1437557772
    До каких пор бездарные журналюги будут величать спам самой популярной командой России???
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    Eleron
    1437571964
    Не забудьте у Граната чеку снять.
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    nahan
    1437577275
    Защите есть над чем поработать.
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    ologreds
    1694997568
    numo436355
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