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    Джеррард: «Лучший футболист, с которым я играл, – Суарес»

    Бывший футболист английского «Ливерпуля» Стивен Джеррард лестно отозвался о нынешнем форварде испанской «Барселоны» Луисе Суаресе, с которым они вместе защищали цвета «мерсисайдцев».
    «Луис — мой друг, с которым мне было очень приятно играть в одной команде. Этот маленький воин замечательно сыграл за каталонцев в минувшем сезоне. Полагаю, Суарес является лучшим игроком, с которым я выступал когда-либо», – заявил Джеррард.

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    Источник: AS

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    22.07.2015 09:13
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    Комментарии (10)
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    112910415
    1437546959
    легко поверить
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    киэнджин
    1437549730
    вполне ожидаемо
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    LugoChelsea
    1437550137
    Торрес был сильнее Луиса.
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    cska plus
    1437553005
    Суарес штампует сегодня интервью, в итоге покусает кого-нибудь!
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    Шумoff
    1437560487
    Ого заява.
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    Бромгексин
    1437561980
    А говорил такие же слова о Месси... Вот любит подлизать и там и тут,подлая личность
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    ologreds
    1694997570
    numo436345
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