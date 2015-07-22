Сираков планирует работать в структуре «Амкара»

Бывший защитник пермского «Амкара» Захари Сираков поделился своими дальнейшими, внеигровыми перспективами в структуре «аммиачных».

«Какого-то конкретного предложения не было. Разговаривал с, с генеральным директором. Сказали, что мне необходимо идти учиться и получать тренерскую лицензию. Сейчас возвращаюсь в Болгарию, буду изучать варианты с учебой. Надеюсь, смогу в дальнейшем использовать знания в «Амкаре», – поведал болгарин.