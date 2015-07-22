Гетце через две недели даст ответ «Ювентусу»

Игрок мюнхенской «Баварии» Марио Гетце получил предложение о переходе от туринского «Ювентуса» и взял две недели на раздумье. Итальянцы планируют сейчас взять немца в годичную аренду, а затем выкупить.

Хосепа Гвардиолы.



«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше! Причиной ухода полузащитника в «старую синьору» может послужить недоверие к Гетце со стороны главного тренера «ротхозе»