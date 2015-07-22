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    Гетце через две недели даст ответ «Ювентусу»

    Игрок мюнхенской «Баварии» Марио Гетце получил предложение о переходе от туринского «Ювентуса» и взял две недели на раздумье. Итальянцы планируют сейчас взять немца в годичную аренду, а затем выкупить.
    Причиной ухода полузащитника в «старую синьору» может послужить недоверие к Гетце со стороны главного тренера «ротхозе» Хосепа Гвардиолы.

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    Источник: Sport Mediaset

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    22.07.2015 08:22
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    Комментарии (18)
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    ЮВЕ__Навсегда
    1437547225
    Лучше быть в основе Юве и творить чудеса, чем полировать лавку у Баварии
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    Leon4ik
    1437548103
    На аренду может и согласится. С Хедирой и Дракслером ему весело будет).
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    bw17
    1437548140
    Мне кажется там все переговоры завязаны на Видале. Официально он еще не перешел, все только слухи, и Гетце всех мурыжит с ответом. Возможно еще и Видаля оставят. Короче, скорей всего ждем обмена..
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    киэнджин
    1437549639
    И ГВАРДИ ПРАВ НИФИГА НЕСТОИТ НА ПОЛЕ ОН
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    киэнджин
    1437552444
    короче гетце через две недели даст всему юветусу
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    Die Roten
    1437559706
    игра на нервах у болельщиков.пусть хосепа уходит.а остальные остаються.
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    DonnyDarko
    1437569763
    через 2 недели,Марио против Вольфсбурга пойдёт играть
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    VravioN
    1437626528
    Давай к нам,Марио!Воскреснешь за сезон!
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    DonnyDarko
    1437648603
    сегодня состоялась пресс-конференция Румменигге в которой он дал понять что Гётце остаётся ..Марио Гётце: "У меня создалось впечатление, что он хочет остаться. Так оно и будет. Если бы я был его агентом, я бы посоветовал ему остаться в "Баварии" и выложиться по полной. У него есть талант и потенциал для настоящего прорыва. Очень важно, что своим присутствием он создаёт высокую конкуренцию".
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    ologreds
    1694997570
    numo436339
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