Гетце через две недели даст ответ «Ювентусу»

Игрок мюнхенской «Баварии» Марио Гетце получил предложение о переходе от туринского «Ювентуса» и взял две недели на раздумье. Итальянцы планируют сейчас взять немца в годичную аренду, а затем выкупить.
Причиной ухода полузащитника в «старую синьору» может послужить недоверие к Гетце со стороны главного тренера «ротхозе» Хосепа Гвардиолы.
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