Сарсания: «Денисов — честный и порядочный парень»

Известный футбольный агент и тренер Константин Сарсания поделился своими мыслями о полузащитнике московского «Динамо» Игоре Денисове, репутация которого запятнана конфликтами с тренерами и руководством клубов.

«Гарик – очень порядочный, открытый, честный парень. За все время, что мы работали, ничего плохого сказать о нем не могу. Быть может, ему не следует иногда открыто говорить то, что он думает. Но по мне, с такими людьми проще, чем с теми, кто шепчется за спиной», – заявил Сарсания.