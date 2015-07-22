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    Сарсания: «Денисов — честный и порядочный парень»

    Известный футбольный агент и тренер Константин Сарсания поделился своими мыслями о полузащитнике московского «Динамо» Игоре Денисове, репутация которого запятнана конфликтами с тренерами и руководством клубов.
    «Гарик – очень порядочный, открытый, честный парень. За все время, что мы работали, ничего плохого сказать о нем не могу. Быть может, ему не следует иногда открыто говорить то, что он думает. Но по мне, с такими людьми проще, чем с теми, кто шепчется за спиной», – заявил Сарсания.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.07.2015 08:14
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    Комментарии (15)
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    Raulya
    1437546226
    Ну ну... только без чувства уважения к старшим и помешанный на деньгах...
    Ответить
    112910415
    1437547090
    как говорится, с какой стороны посмотреть!
    Ответить
    Vladimir 808
    1437547303
    Гарик- сама чистота!
    Ответить
    джон базелон
    1437548606
    был бы поскромнее и не столь жадный до чужих кошельков,играл бы до сих пор в зените!
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    Дикий мужчина
    1437549201
    Честно попросил денег в Питере и честно забил на Зенит. Ну, а Питер, в ответ честно забыл о нём. Как то так.
    Ответить
    valeh172
    1437552315
    Думаю иногда многим хочется высказать своему начальнику все что про него думает. Но что то внутри нас говорит что не нужно этого делать.
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    Gotlib
    1437553089
    hарик в итоге нагнул вислоухого!!!
    Ответить
    n272nm
    1437555492
    Денисов - эталонный чудак на букву М. был бы умный и порядочный - играл бы в Зените, получал бы бабло, купался в любви болельщиков и выигрывал бы титулы. Но так как мозгов, как на одной головке сала, то Игорек все это благолепие смыл в унитаз. Не смотря на то, что он неоднократный долларовый миллионер, поговорка: Были у отца два сына, двое умных, а третий - футболист ... это про Денисова.
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    firewing
    1437567069
    Нам всем много чего не нравится в отношениях на той же работе, но нужно или отрабатывать контракт, если уж подвязался, особенно если любишь деньги больше, чем нужно, или уходить, ища выход для эмоций в другом месте, поскольку "правда глаза колет". в т.ч. и говорящему. нов другом месте бунтари также не приветствуются, поэтому или в спорт, или в политику.
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    ologreds
    1694997570
    numo436338
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