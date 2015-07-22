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    Соуза: «Проиграли, но я доволен игрой»

    Главный тренер итальянской «Фиорентины» Паулу Соуза поделился мыслями после матча своей команды в рамках Международного кубка чемпионов против французского ПСЖ (2:4).
    «У нас не всегда получалось находить свободные зоны у соперника. Хорошее физическое состояние и высокий уровень мастерства французов создали нам немало проблем. Но в матче я увидел и позитивные для себя моменты. Все равно возможности забить больше у нас были. В целом проведенным матчем я доволен», – заявил португалец.

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    Источник: Tuttomercatoweb

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    22.07.2015 08:05
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