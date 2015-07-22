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    • Шейдаев: «Мои 12 голов — это мало, надо было забивать больше»

    Шейдаев: «Мои 12 голов — это мало, надо было забивать больше»

    Нападающий сборной России — U19 Рамиль Шейдаев, ставший лучший бомбардиром Чемпионата Европы с учетом отборочного цикла и забивший 12 голов, поделился своими мыслями о турнире, в финале которого наши соотечественники уступили Испании со счетом 0:2.
    «12 голов — это мало, нужно было забить 14. Тогда появились бы шансы на первое место. Самый сложный момент в турнире? Последние минуты матча с Германией. Нас не устраивал счет, на нас давили, но хорошо, что мы не пропустили. Верили, что сможем выйти в финал. Во всех турнирах здорово выступали и ниже третьего места не занимали. Почему мы должны были в этот раз занять третье и четвертое место и поехать домой? Не могли в это поверить, поэтому этого не случилось», – сказал «зенитовец».

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.07.2015 07:30
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    Комментарии (7)
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    Miha
    1437543085
    Из этой команды есть минимум 4 игрока которые могут уже сейчас выходить в основе любого клуба РПЛ☝️ Дайте ребятам шанс!
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    sir_Alex
    1437543190
    Надо попробовать поиграть за рубежом!
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    анжи барса
    1437561729
    вот эту всю команду отправить бы в зарубежные клубы...
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    ologreds
    1694997571
    numo436335
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