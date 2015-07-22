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    Гасилин: «Не жалею, что пропустил сборы «Зенита»

    Полузащитник сборной России — U19 Алексей Гасилин по прилету на Родину поделился впечатлениями о недавно завершившемся Чемпионате Европы, где наша команда проиграла в финале Испании (0:2).
    «Впечатления положительные, но немного с горечью. Хотелось выиграть, конечно. Испанцы были посильнее в финале, создали много моментов и заслуженно победили. Чтобы выиграть, нам, наверное, не хватило реализации. Сейчас планирую вернуться в клуб, работать, добиться места в составе. О том, что пропустил сборы и начало чемпионата, не жалею. Я всe-таки за сборную играл», – заявил футболист.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    22.07.2015 07:16
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    Комментарии (6)
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    sir_Alex
    1437543333
    Нечего жалеть
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    legendsofsails
    1437553568
    Вопрос глупый был задан журналюгой )))
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    nahan
    1437560487
    Хорошо выступили, а в финале играли против фаворита турнира.
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    Neuturungal
    1437574635
    На самом деле не хватило мастерства, в первую очередь, в защите, но Гасилин правильно не стал об этом говорить, он же под нападающими играл. А вообще молодцы, уверен, что из игроков этой команды будет толк (правда мне пока не понятно почему Чернов играет в защите, какой из него защитник?).
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    рус фан
    1437589852
    В целом на турнире Алексей выглядел не плохо, но финал провалил, парню явно не хватает еще скорости движения с мячом, потом левая нога слабая, ну и в защите он играет тактически часто не правильно. Как болел Зенита надеюсь увидеть значительный прогресс в игре Гасилина.
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    ologreds
    1694997571
    numo436333
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