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    МКЧ. ПСЖ расправился с «Фиорентиной»

    В очередном матче Международного кубка чемпионов французский ПСЖ в зрелищном матче одолел итальянскую «Фиорентину».
    22 июля. Нью-Джерси. Стадион «Ред Булл Арена»
    ПСЖ (Франция) – Фиорентина (Италия) – 4:2 (2:0)
    Голы: 1:0 – Матюиди, 35; 2:0 – Огустен, 41; 2:1 – Хоакин, 60; 3:1 – Ибрагимович, 69; 4:1 – Огустен, 75; 4:2 – Росси, 79 (с пенальти).
    ПСЖ: Трапп (Сиригу, 65), Максвелл (Динь, 76), ван дер Вил (Стамбули, 65), Орье, Кимпембе, Матюиди (Сабали, 65), Моура, Рабио, Ибрагимович (Баэбек, 70), Онгенда, Огустен.
    Фиорентина: Тэтэрушану (Леццерини, 73), Алонсо, Басанта (Гонсало, 58), Багадур (Хоакин, 59), Хегази (Томович, 58), Бадель (Бабакар, 46 (Росси, 73)), Весино (Иличич, 73), Фацци, Диакате (Бернардески, 46), Гомес (Валеро, 46), Ребич (Капецци, 73).
    Предупреждения: Весино, 59; Фацци, 79.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    22.07.2015 06:30
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    Комментарии (3)
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    BorisoW
    1437554509
    Что за зверь такой,МКЧ?
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    nahan
    1437555830
    Ибру в Милан!..
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    ologreds
    1694997571
    numo436327
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