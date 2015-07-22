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    «Реал» согласился продать Бензема в «Арсенал»

    Мадридский «Реал» согласился продать нападающего Карима Бензема в «Арсенал». Сумма сделки может составить 45 миллионов евро.
    В минувшем сезоне 27-летний француз провел в составе «Реала» 44 матча, забил 21 гол.
    Ранее сообщалось, что руководство испанского клуба отвергло первое предложение «Арсенала» о продаже Бензема, поскольку новый главный тренер «сливочных» Рафаэль Бенитес рассчитывает на француза в будущем сезоне.

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    Источник: Metro

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    22.07.2015 01:57
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    Комментарии (38)
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    VALENki
    1437642046
    И вы верите в это? Желтой газете, у которой главный редактор - модельер) Духи и новости - разные вещи.
    Ответить
    Loopback
    1437667294
    Давно пора
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    P4ELINE
    1437714394
    нееееет. Реал не делайте этого. Оставьте его себе. Не нужно нам 2 франкоязычных полена в команде. У Жиру статистика за сезон не хуже чем у Бензема так зачем такого же форварда покупать? полная глупость
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    Mr Siberian
    1437838676
    Всё-таки сдаётся мне что никакой сделки не будет.
    Ответить
    themist
    1437930439
    Да не стоит он этих денег. Что за утка?!
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    Schicko_008
    1437986065
    Нууу... это с одной стороны хорошо, если Бензема уйдет... Но тогда нужно 2 напов покупать, причем одного реально сильного...
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    ESPANOL
    1438118455
    А мне он нравится! Классный игрок, гораздо агрессивнее, чем Бейл и Рон.
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    Maga1207
    1438144826
    Бнезема лучше роналдо
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    Davo7
    1438169808
    Посмотрим. .....Но , для начала надо найти хорошую замену. Бензема хороший игрок.
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    ologreds
    1694997571
    numo436325
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