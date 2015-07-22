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    Перес намерен встретиться с Рамосом в Китае

    Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес планирует в Китае встретиться с капитаном команды защитником Серхио Рамосом, чтобы обсудить будущее игрока в клубе. Перес посетит матчи «Реала» в рамках Международного кубка чемпионов против «Интера» и «Милана», которые пройдут в Гуанчжоу и Шанхае соответственно.

    Напомним, ранее «Манчестер Юнайтед» предложил за 29-летнего испанца 60 млн евро и достиг с Рамосом устной договоренности об условиях личного контракта, а сам игрок твердо покинуть Мадрид и просит руководство клуба продать его в «МЮ».

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    Источник: AS

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    22.07.2015 01:27
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    Комментарии (7)
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    JepPs
    1437525868
    Мда.....
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    nahan
    1437535173
    Далеко находятся друг от друга...
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    Raulya
    1437546441
    А подождать пока он вернется не как???
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    No problem
    1437547953
    Напряжонка. ..
    Ответить
    киэнджин
    1437550372
    а че так свидание далеко
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    neomessi
    1437555403
    Это еще какой кубок чемпионов ?? а как же кубок который в США ? или в КНР не знают кто чемпионами стали ?
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    ologreds
    1694997570
    numo436323
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