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    • Товарищеский матч «Айнтрахта» и «Лидса» завершился массовой дракой фанатов

    Товарищеский матч «Айнтрахта» и «Лидса» завершился массовой дракой фанатов

    Товарищеский матч между франкфуртским «Айнтрахтом» и английским «Лидсом» завершился массовой дракой болельщиков команд. Встреча состоялась в Австрии и закончилась победой немецкой команды со счeтом 2:1.

    После финального свистка фанаты обеих клубов высыпали на поле и устроили массовую драку. Футболисты к тому моменту уже успели покинуть поле. По данным Bild в драке принимало участие около 700 болельщиков английской команды и около 150 поклонников «Айнтрахта».


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    Источник: Bild

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    22.07.2015 01:14
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    Комментарии (5)
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    piper65
    1437518573
    красавцы! англичане побились с немцами в австрии на товарищеском матче!!!! откуда там 700 болел лидса, интересно?! может, немчура группу туристов обидела?
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    112910415
    1437545063
    неравнодушные люди!
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    Belars
    1437545467
    Есть еще порох в гейропейской пороховнице
    Ответить
    nahan
    1437555547
    Интересно, чьи же болельщики победили...
    Ответить
    ologreds
    1694997570
    numo436322
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