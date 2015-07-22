Бурлак: «Фергюсон действительно звонил Мамаеву»

Защитник «Крыльев Советов» Тарас Бурлак рассказал, что полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев мог перейти в «Манчестер Юнайтед», когда играл за ЦСКА.





– Возникают слухи, что «МЮ» следит то за Мамаевым, то за Зобниным. Как вы к таким разговорам относитесь?









– Слухов всегда много, но я точно знаю, что про Мамаева – правда. Он мне сам рассказывал, что, когда играл за ЦСКА и был на отдыхе, ему позвонил Алекс Фергюсон.Паша не очень хорошо по-английски говорил, поэтому попросил связаться с его сестрой. Она и вела переговоры, но ему не хватило процентов игр за сборную. Все к этому скептически относятся, но факт есть факт, звонок от Фергюсона был, – сказал Бурлак.