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    Бурлак: «Фергюсон действительно звонил Мамаеву»

    Защитник «Крыльев Советов» Тарас Бурлак рассказал, что полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев мог перейти в «Манчестер Юнайтед», когда играл за ЦСКА.

    – Возникают слухи, что «МЮ» следит то за Мамаевым, то за Зобниным. Как вы к таким разговорам относитесь?

    – Слухов всегда много, но я точно знаю, что про Мамаева – правда. Он мне сам рассказывал, что, когда играл за ЦСКА и был на отдыхе, ему позвонил Алекс Фергюсон.Паша не очень хорошо по-английски говорил, поэтому попросил связаться с его сестрой. Она и вела переговоры, но ему не хватило процентов игр за сборную. Все к этому скептически относятся, но факт есть факт, звонок от Фергюсона был, – сказал Бурлак.

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    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    22.07.2015 00:01
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    Комментарии (8)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    The_BESTolo4b
    1437512982
    Паша не очень хорошо по-английски говорил, поэтому попросил связаться с Мутко
    Ответить
    Gorbuncov
    1437513079
    "Он мне сам рассказывал" Всё понятно.
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    Гуливер
    1437513443
    это ж пранкер Кокорин звонил
    Ответить
    Miha
    1437543341
    Тогда после матчей ЦСКА и МЮ в ЛЧ Фергюсон похоже не хило впечатлился некоторыми игроками Армейцев. Эхх какое время было...
    Ответить
    Raulya
    1437546571
    Вот щас модно стало вспоминать, кто кому звонил, кто с кем переписывается, кто где мог бы быть...
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    Павлюченко 13
    1437629489
    Знаю точно, что скауты МС приезжали на матч ЦСКА за Мамаевым следили, он тогда еще в опорной зоне играл.
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    ologreds
    1694997573
    numo436313
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