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    • Луи ван Гаал: «Переговоры – это процесс. Возможно, Рамос как раз в процессе»

    Луи ван Гаал: «Переговоры – это процесс. Возможно, Рамос как раз в процессе»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал прокомментировал информацию о интересе к защитнику «Реала» Серхио Рамосу. Ранее сообщалось, что Рамос может стать частью сделки по трансферу вратаря Давида Де Хеа в «Реал». По информации As, «МЮ» готов заплатить за Рамоса 60 млн евро.

    «Не могу говорить о слухах.На многих пресс-конференциях я говорил, что это процесс. Возможно, Рамос как раз в процессе. Никогда не знаешь точно», – цитирует ван Гаала Goal.com.

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    Источник: Goal.com

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    21.07.2015 22:47
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    Комментарии (5)
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    Marik_57
    1437509041
    Давайте уже Сережу Рамоса в оборону да Мюллера в атаку и запасаемся попкорном на новый сезон АПЛ!))
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    The_BESTolo4b
    1437510510
    у глоров мешка реала точно бомбанет.
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    666roza777
    1437520695
    Осталось только чтобы Роналду в Арсенал перешел. И Рейтинги Англии зашкалят...
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    скаузерр
    1437539978
    вряд ли реал позволит потерять себе 2 легенд так сразу. это перебор
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    ologreds
    1694997572
    numo436307
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