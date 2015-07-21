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    «Спартак» подтвердил переговоры по Хурадо

    Пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг подтвердил, что команду в скором времени может покинуть полузазащитник Хосе Мануэль Хурадо. Клуб ведет переговоры с английским «Уотфордом» о трансфере футболиста.

    «Когда информация появится на сайте «Спартака», тогда и можно будет говорить об уходе Хурадо. Переговоры ведутся. Планирует ли «Спартак» еще приобретения до закрытия трансферного окна? Это вопрос не ко мне, я трансферами не занимаюсь».
    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Фратрия

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    21.07.2015 22:14
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    Комментарии (9)
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    Дикий мужчина
    1437506431
    Все бегут из Спартака за трофеями !
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    karna-vera
    1437506749
    "ВедутЬся" Грамотеи, тоже мне.
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    Valar Morghulis
    1437511259
    Хороший игрок Хурадо. Странный трансфер. Картину уж точно не портил
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    КБ САМЫЙ ЛУЧШИЙ
    1437511455
    Редактор текста ты пьян
    Ответить
    КБ САМЫЙ ЛУЧШИЙ
    1437511518
    Редактор зверь
    Ответить
    Gameln
    1437519868
    Обалдели что ли? Какой Уотфорд? Минимум из РФПЛ будут предложения или в лучшем случае в топовый еврочемп какой-нибудь.
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    ologreds
    1694997573
    numo436304
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