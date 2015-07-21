«Спартак» подтвердил переговоры по Хурадо

Пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг подтвердил, что команду в скором времени может покинуть полузазащитник Хосе Мануэль Хурадо. Клуб ведет переговоры с английским «Уотфордом» о трансфере футболиста.





«Когда информация появится на сайте «Спартака», тогда и можно будет говорить об уходе Хурадо. Переговоры ведутся. Планирует ли «Спартак» еще приобретения до закрытия трансферного окна? Это вопрос не ко мне, я трансферами не занимаюсь».