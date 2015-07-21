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    Щесны близок к переходу в «Рому»

    Голкипер лондонского «Арсенала» Войцех Щесны близок к переходу в «Рому».Сообщается, что римляне достигли принципиальной договорeнности с футболистом и надеются в ближайшее время уладить последние детали трансфера с англичанами.


    Польский вратарь уже добавил в своeм профиле в «Инстаграмме» нескольких игроков «Ромы». Итальянский клуб ищет замену 37-летнему Моргану Де Санктису, собирающемуся завершить карьеру следующим летом, а сам поляк после прихода в «Арсенал» Петра Чеха вряд ли сможет рассчитывать на место в основном составе.
    Щесны выступает за «Арсенал» с 2009 года. В прошлом сезоне АПЛ провeл 17 матчей, пропустив 21 мяч и получив одну жeлтую карточку.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    21.07.2015 21:02
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    Комментарии (6)
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    Levadia
    1437504281
    Зачем он Роме?Римляне могут и Серхио Ромеро взять,причём бесплатно,в отличие от Щесны!
    Ответить
    The_BESTolo4b
    1437504844
    на повышение. Рома повыше классом чем арсенал
    Ответить
    YRunner
    1437505881
    Скатертью дорога!
    Ответить
    dima090887
    1437637890
    Хороший трансфер для Щесны! Удаче ему и Роме!
    Ответить
    Mr Siberian
    1437838430
    Надеюсь со временем он пустит там корни.
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    ologreds
    1694997572
    numo436297
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