Голкипер лондонского «Арсенала» Войцех Щесны близок к переходу в «Рому».Сообщается, что римляне достигли принципиальной договорeнности с футболистом и надеются в ближайшее время уладить последние детали трансфера с англичанами.





Польский вратарь уже добавил в своeм профиле в «Инстаграмме» нескольких игроков «Ромы». Итальянский клуб ищет замену 37-летнему Моргану Де Санктису, собирающемуся завершить карьеру следующим летом, а сам поляк после прихода в «Арсенал» Петра Чеха вряд ли сможет рассчитывать на место в основном составе.