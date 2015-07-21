Голкипер лондонского «Арсенала» Войцех Щесны близок к переходу в «Рому».Сообщается, что римляне достигли принципиальной договорeнности с футболистом и надеются в ближайшее время уладить последние детали трансфера с англичанами.
Польский вратарь уже добавил в своeм профиле в «Инстаграмме» нескольких игроков «Ромы». Итальянский клуб ищет замену 37-летнему Моргану Де Санктису, собирающемуся завершить карьеру следующим летом, а сам поляк после прихода в «Арсенал» Петра Чеха вряд ли сможет рассчитывать на место в основном составе.
Щесны выступает за «Арсенал» с 2009 года. В прошлом сезоне АПЛ провeл 17 матчей, пропустив 21 мяч и получив одну жeлтую карточку.
«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!