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    • В.Березуцкий: «Брат сыграл с «Рубином» блестяще, выглядел просто идеально»

    В.Березуцкий: «Брат сыграл с «Рубином» блестяще, выглядел просто идеально»

    Защитник ЦСКА Василий Березуцкий сообщил, что полностью восстановился от травмы спины. Вместо Березуцкого в матче 1-го тура РФПЛ с «Рубином» (1:0) на поле вышел его брат Алексей. Во втором туре «армейцы» на выезде сыграют с «Крыльями Советов». Встреча состоится 24 июля.

    «Однозначно готов играть. Самое главное – боли в спине меня больше не беспокоят. Тренируюсь без ограничений, нахожусь в полной боевой готовности. Само собой, не хватает игрового тонуса. Как известно, в межсезонье я не провeл ни одного контрольного матча, и поэтому объективно судить о своeм нынешнем состоянии мне сложно.
    Брат действительно провел блестящий матч в первом туре. Можно сказать, выглядел просто идеально, выиграл 100 процентов единоборств. Вообще, в поединке с «Рубином» вся команда хорошо смотрелась. В любом случае я готов играть, а все остальное уже не совсем моe дело. Тренеры решают, кто выйдет на поле в том или ином матче. Сейчас я готовлюсь к ближайшему поединку в Самаре, лечу на выезд вместе с командой.
    Соперник по квалификации Лиги чемпионов? «Спарта» – хорошая команда, вместе с пльзеньской «Викторией» входящая в число лидеров чешского футбола. Большего пока сказать не могу, предметное изучение соперника начнeм уже после возвращения из Самары», – цитирует Березуцкого источник.

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    Источник: Бобсоккер

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    21.07.2015 18:51
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    Комментарии (6)
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    RIR68
    1437494580
    лучшие Братья РПФЛ. спартаковским каламбуровым их уровня не достичь никогда.
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    Sergei 063KC
    1437496124
    Кукушка хвалит петуха.....
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    cska-62
    1437499487
    С учётом того, что Алексей - универсал, то любой нормальный тренер в некоторых матчах использовал бы в основе обоих братьев. Особенно в тех случаях, когда соперник хорошо играет на втором этаже...
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    ologreds
    1694997574
    numo436286
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