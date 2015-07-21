Гол Гетце позволил «Баварии» выиграть в товарищеском матче с «Интером»

Футболисты мюнхенской «Баварии» нанесли поражение миланскому «Интеру» в товарищеском матче.
Встреча, прошедшая во вторник в Китае, завершилась со счетом 1:0 в пользу немецкой команды. Единственный гол на 80-й минуте забил полузащитник Марио Гетце.
В следующем матче «Бавария» сыграет против китайского «Гуанчжоу Эвергранд», встреча пройдет 23 июля.
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