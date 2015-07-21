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    • Гол Гетце позволил «Баварии» выиграть в товарищеском матче с «Интером»

    Гол Гетце позволил «Баварии» выиграть в товарищеском матче с «Интером»

    Футболисты мюнхенской «Баварии» нанесли поражение миланскому «Интеру» в товарищеском матче.

    Встреча, прошедшая во вторник в Китае, завершилась со счетом 1:0 в пользу немецкой команды. Единственный гол на 80-й минуте забил полузащитник Марио Гетце.
    В следующем матче «Бавария» сыграет против китайского «Гуанчжоу Эвергранд», встреча пройдет 23 июля.

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    Источник: Р-Спорт

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    21.07.2015 18:26
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    Комментарии (12)
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    Киссимми
    1437493218
    ок
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    Mustafo Nuriddinov
    1437493355
    Гетце не та игрок как было раньше
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    TheDDS
    1437494110
    Принтер совсем позорно играл, с такой игрой надо дома сидеть а не ездить на такие турниры. Клуб одного сезона Моуриньи доказывает это своими каждогодними позорами.
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    Die Roten
    1437504481
    ну скажем играли бавария2 и интер 2.почти весь основной состав сидел на скамейке.алаба капитанил.))интер конечно жуткий автобус был сегодня.где то 80 на 20 процент владения.
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    Die Roten
    1437504672
    это что получается.если хочу посмотреть мои комменты.ну вдруг мне кто то ответил.то опять кидает на соккер.а оттуда сюда никак.приходиться снова заходить.что то я совсем не разобрался в этом бомбардире.((
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    Quaresmа_7
    1437511246
    там должно было штук 4-5 залетать мертвому интеру
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    КиLLеr
    1437516502
    У Манчини уйма работы,как в плане физики,так и тактики. По игре понравились Ковачич,Мурильо,Кондогбия,а остальные отбывали номер.
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    mendez999
    1437584652
    Надеюсь Интер прибавит, состав то новый. Если оборона тащит, то есть надежда
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    ologreds
    1694997574
    numo436284
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