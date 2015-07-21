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    Аллан стал игроком «Наполи»

    "Наполи» подписал контракт с полузащитником Алланом, который ранее выступал в «Удинезе», информирует пресс-служба команды.

    Представители клубов вели переговоры на протяжении нескольких недель по поводу бразильца. Футболист прибыл в Неаполь прошлой ночью.

    24-летний хавбек стал третьим крупным подписанием сезона для «Наполи». Ранее «партенопейцы» заключили соглашения с вратарем Пепе Рейной и полузащитником Мирко Вальдифьори.



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    Источник: ФК «Наполи»

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    21.07.2015 18:19
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    Комментарии (3)
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    Levadia
    1437499363
    Дорогое удовольствие! Неаполитанцы выплатят удинцам 12 миллионов евро, отдадут права на защитника Мигеля Бритоса и на два года в аренду отдадут форварда Дувана Сапату.
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    Robbaggio
    1437506618
    Судя по фото, взяли садовником)
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    ologreds
    1694997574
    numo436283
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