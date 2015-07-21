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    • Лам: «Уход Швайнштайгера не скажется на «Баварии», мы не зависим от одного игрока»

    Лам: «Уход Швайнштайгера не скажется на «Баварии», мы не зависим от одного игрока»

    Защитник «Баварии» Филипп Лам заявил, что стиль мюнхенской команды не изменится в связи с уходом полузащитника Бастиана Швайнштайгера в «Манчестер Юнайтед» нынешним летом.

    «Я не думаю, что мы изменим наш стиль из-за ухода Швайнштайгера. У нас есть свой собственный стиль, и он не зависит от одного-единственного игрока. У нас есть состав, который способен претендовать на самые высокие результаты, мы усилили пару позиций, что и должен делать топ-клуб. Посмотрим, окажется ли наша команда сильнейшей по итогам следующего сезона», – приводит слова Лама источник.

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    Источник: Goal.com

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    21.07.2015 17:00
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    Комментарии (8)
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    spartach091
    1437487720
    красава Муравей!!!
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    Levadia
    1437491326
    Поживём,увидим. Жаль,что свой "до мозга костей" баварец ушёл из команды.(
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    Sergei 063KC
    1437496072
    Кормить надо лучше было, тогда не ушел бы.
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    nahan
    1437497170
    В Баварии немало классных исполнителей.
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    Die Roten
    1437504336
    лучше бы изменили стиль из за ухода хосепы.))
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    ХУБУЛ
    1437508312
    Это что ещё за хрень, куда я попал.
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    ologreds
    1694997574
    numo436276
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