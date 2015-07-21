Лам: «Уход Швайнштайгера не скажется на «Баварии», мы не зависим от одного игрока»

Защитник «Баварии» Филипп Лам заявил, что стиль мюнхенской команды не изменится в связи с уходом полузащитника Бастиана Швайнштайгера в «Манчестер Юнайтед» нынешним летом.





«Я не думаю, что мы изменим наш стиль из-за ухода Швайнштайгера. У нас есть свой собственный стиль, и он не зависит от одного-единственного игрока. У нас есть состав, который способен претендовать на самые высокие результаты, мы усилили пару позиций, что и должен делать топ-клуб. Посмотрим, окажется ли наша команда сильнейшей по итогам следующего сезона», – приводит слова Лама источник. «Бомбардир» тестирует новый дизайн . Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!