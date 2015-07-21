Халк вошел в десятку лучших бомбардиров «Зенита»

Форвард «Зенита» Халк после гола в ворота «Динамо» в матче первого тура чемпионата России вошел в десятку лучших бомбардиров в истории «Зенита».

Бразилец забил 61-й мяч за петербургский клуб и обошел бывшего нападающего петербуржцев Сергея Дмитриева.

Теперь Халк делит 8-10 места с ныне выступающим за клуб Данни и форвардом конца 40-х – начала 50-х Иваном Комаровым.