Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Халк вошел в десятку лучших бомбардиров «Зенита»

    Форвард «Зенита» Халк после гола в ворота «Динамо» в матче первого тура чемпионата России вошел в десятку лучших бомбардиров в истории «Зенита».

    Бразилец забил 61-й мяч за петербургский клуб и обошел бывшего нападающего петербуржцев Сергея Дмитриева.
    Теперь Халк делит 8-10 места с ныне выступающим за клуб Данни и форвардом конца 40-х – начала 50-х Иваном Комаровым.
    Напомним, что нападающий выступает за «Зенит» с 2012 года.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.07.2015 16:23
    Рекомендуем
    Комментарии (12)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    spartach091
    1437485319
    так мало чтобы попасть в 10......мда....одним словом ГАЗОВАЯ ПОМОЙКА!!!
    Ответить
    KBR-07
    1437485540
    Клуп с историей!)))
    Ответить
    magnum3000
    1437486387
    Халк ещё наштампует голов за Зенит!
    Ответить
    REDWHITE_
    1437487055
    Если зимой не убежит с боашем, то может лет через десять в пятерку войдет.
    Ответить
    clop
    1437495262
    Хороший результат за неполных 4 года.
    Ответить
    nahan
    1437497088
    Ещё многих перегонит.
    Ответить
    ologreds
    1694997575
    numo436269
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+