Халк вошел в десятку лучших бомбардиров «Зенита»

Форвард «Зенита» Халк после гола в ворота «Динамо» в матче первого тура чемпионата России вошел в десятку лучших бомбардиров в истории «Зенита».
Бразилец забил 61-й мяч за петербургский клуб и обошел бывшего нападающего петербуржцев Сергея Дмитриева.
Теперь Халк делит 8-10 места с ныне выступающим за клуб Данни и форвардом конца 40-х – начала 50-х Иваном Комаровым.
Напомним, что нападающий выступает за «Зенит» с 2012 года.
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