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    • Агент ФИФА: трансфер Витселя в «Ювентус» зависит от того, останется ли Погба

    Агент ФИФА: трансфер Витселя в «Ювентус» зависит от того, останется ли Погба

    Бывший посредник полузащитника «Зенита» Акселя Витселя агент ФИФА Франческо Лингенти сообщил, что переход бельгийца в стан «Милана» маловероятен, так как футболист хочет выступать в Лиге чемпионов. Ранее итальянские СМИ сообщали, что «Милан» продолжает следить за Витселем, но просит подождать пару недель.

    «Милан» прекратил борьбу за Витселя, потому что он хочет играть в Лиге чемпионов. Ранее интерес был, но не более того», – приводит слова Лингенти издание Goal.
    Он сообщил, что больше шансов на приобретение игрока имеет «Ювентус».

    «Его приход в «Юве» во многом зависит от того, уйдет ли Поль Погба. Если француз будет продан, то трансфер Витселя может обрести реальные очертания. Пока же из «Ювентуса» ушeл только Артуро Видаль, поэтому ситуация с переходом Акселя усложнилась. Также были контакты с «Челси». Посмотрим, что произойдет», – добавил посредник.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    21.07.2015 16:10
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    Комментарии (4)
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    1897
    1437485319
    Вилами по воде расписал этот агент.
    Ответить
    marvel777
    1437489258
    "офигенная " замена Погба)
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    nahan
    1437496993
    Погбу вряд ли продадут.
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    ologreds
    1694997574
    numo436268
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