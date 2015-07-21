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    • Это'О: «Россия имеет все необходимое, чтобы провести лучший ЧМ в истории»

    Это'О: «Россия имеет все необходимое, чтобы провести лучший ЧМ в истории»

    Россия имеет все необходимое для проведения лучшего в истории чемпионата мира по футболу, заявил экс-форвард махачкалинского «Анжи» и сборной Камеруна Самюэль Это'О:

    Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Церемония предварительной жеребьевки состоится 25 июля в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге, начнется в 18:00 мск и продлится два часа. Трансляция будет вестись на территории более 100 стран. Камерунский форвард примет участие в церемонии жеребьевки.
    «Я надеюсь, что турнир будет проведен на высочайшем уровне. У России есть все необходимое для того, чтобы чемпионат мира в этой стране стал лучшим в истории», – заявил 34-летний нападающий.
    Ранее было объявлено об участии в жеребьевке бразильца Роналдо и уругвайца Диего Форлана. К ним также присоединятся капитан победителей чемпионата мира среди игроков до 20 лет серб Предраг Райкович.

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    Источник: Р-Спорт

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    21.07.2015 12:44
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    Комментарии (16)
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    shs13
    1437473299
    Ну кто кто , канечно лучше зане Это О
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    DevilsMilan
    1437474352
    бикоз итс ноу криминалити ин Раша
    Ответить
    Masimobelini
    1437476603
    Мы олимпиадой в Сочи уже всем показали на что способны!
    Ответить
    LOpp
    1437476755
    12 стадионах в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Калининград, Волгоград и Питер уже точно мимо ЧМ-18 Самара, Ростов и Нижний под большим вопросом.
    Ответить
    spartach091
    1437479718
    столько бабла вложат что мама не горюй!главное чтобы чинуши успели по куску жирному захапать
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    КИКБОКС
    1437483880
    Даешь Махачкалу в список городов!!!
    Ответить
    Бекиич
    1437484011
    Этот человек знает о чем говорит сразу видно!!!!!, скоро Капелло скажет Русские проведут самый лучший чемп мира, а там Карлос, и все кто грабит Россию!!!!
    Ответить
    Svr34
    1437490273
    Есть все необходимое, только сборной нету=))
    Ответить
    nahan
    1437493661
    Насчёт хорошей организации мундиаля сомнений нет...
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    ologreds
    1694997576
    numo436248
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