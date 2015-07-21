Президент «Порту»: «Как португалец могу сказать, что Роналду – лучший в мире, а Месси – с другой планеты!»

Президент «Порту» Жорже Пинту да Кошта сравнил форварда «Реала» Криштиану Роналду с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси:
«Роналду или Месси? Как португалец я скажу, что Роналду – лучший в мире, а Месси – с другой планеты.
Мне становится печально, когда я вижу, что тренер сборной Португалии не включает Месси в тройку лучших игроков. Это абсурд. Патриотизм не должен заставлять нас терять голову», – сказал да Кошта.
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Мне становится печально, когда я вижу, что тренер сборной Португалии не включает Месси в тройку лучших игроков. Это абсурд. Патриотизм не должен заставлять нас терять голову», – сказал да Кошта.
«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!