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    • Президент «Порту»: «Как португалец могу сказать, что Роналду – лучший в мире, а Месси – с другой планеты!»

    Президент «Порту»: «Как португалец могу сказать, что Роналду – лучший в мире, а Месси – с другой планеты!»

    Президент «Порту» Жорже Пинту да Кошта сравнил форварда «Реала» Криштиану Роналду с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси:

    «Роналду или Месси? Как португалец я скажу, что Роналду – лучший в мире, а Месси – с другой планеты.

    Мне становится печально, когда я вижу, что тренер сборной Португалии не включает Месси в тройку лучших игроков. Это абсурд. Патриотизм не должен заставлять нас терять голову», – сказал да Кошта.

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    Источник: Sports.ru

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    21.07.2015 12:21
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    Комментарии (32)
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    spartach091
    1437478519
    песфоны месси и глоры барсы ща отлижут призеденту порту
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    TheDDS
    1437479528
    Все говорят что Месси лучший
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    Бекиич
    1437481003
    теперь НАСА будет подозревать Месси в том, что он инопланетянин!!!!!!!!!!!! Месси спецслужбы найдут тебя, переезжай в Россию!!!!!
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    Die Roten
    1437483497
    опять эти сравнения.))
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    roman230582
    1437484278
    На других планетах не играют в ногомяч
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    shaness
    1437486630
    Оказывается, и среди португезов есть разумные люди.
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    Летчик66
    1437488849
    Верно сказал, Месси гениальный футболист. Удачи ему во всем.
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    nahan
    1437493283
    Один подстегивает другого, каждый хорош...
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    alessios1990
    1437493844
    То есть Роналду лучший на планете Земля, получается) А Лео Месси вообще гость на этой планете. Шутка конечно, но доля правды в этом есть!
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    ologreds
    1694997576
    numo436246
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