Газзаев: «Участвовать в выборах президента РФС сейчас бессмысленно»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, ныне футбольный функционер Валерий Газзаев не будет участвовать в ближайших выборах президента РФС, об этом он сообщил ТАСС.





« «Выборы президента на четырехлетний летний цикл состоятся осенью 2016 года. Сейчас президент выбирается всего на один год. С учетом того, что футбольный сезон в России уже начался в прошедшие выходные, участвовать в выборах с программой серьезных реформ сейчас бессмысленно. Для реализации коренных преобразований российского футбола у президента РФС должен быть мандат действий минимум на четыре года», – приводит слова Газзаева источник . Бомбардир» тестирует новый дизайн . Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!