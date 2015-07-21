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    • Газзаев: «Участвовать в выборах президента РФС сейчас бессмысленно»

    Газзаев: «Участвовать в выборах президента РФС сейчас бессмысленно»

    Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, ныне футбольный функционер Валерий Газзаев не будет участвовать в ближайших выборах президента РФС, об этом он сообщил ТАСС.

    «Выборы президента на четырехлетний летний цикл состоятся осенью 2016 года. Сейчас президент выбирается всего на один год. С учетом того, что футбольный сезон в России уже начался в прошедшие выходные, участвовать в выборах с программой серьезных реформ сейчас бессмысленно. Для реализации коренных преобразований российского футбола у президента РФС должен быть мандат действий минимум на четыре года», – приводит слова Газзаева источник .

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    Источник: ТАСС

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    21.07.2015 12:15
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    Комментарии (6)
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    Serjoga
    1437470587
    Разумно!
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    112910415
    1437471265
    будет силы копить!
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    shtair
    1437483834
    конечно бабла не осталось пилить нечего Газзаву
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    Харченко
    1437488551
    Газзаев, не лезь в футбол.
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    nahan
    1437492417
    Шансов все равно нет...
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    ologreds
    1694997576
    numo436245
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