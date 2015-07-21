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    Источник: Троховски подписал контракт с «Аугсбургом»

    Бывший полузащитник испанской «Севильи» Петр Троховски должен продолжить карьеру на родине в «Аугсбурге». Сообщается, что некогда игрок сборной Германии уже подписал с клубом контракт сроком на один год. Футболисту пришлось на словах доказывать тренерскому штабу свою нужность команде.
    За «бундестим» Троховски провел 35 матчей и забил дважды.

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    Источник: Sport1.de

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    21.07.2015 11:39
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    Комментарии (3)
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    Die Roten
    1437472516
    удачи ему!
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    nahan
    1437491194
    Сколько же ему лет, интересно...
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    ologreds
    1694997576
    numo436241
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