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    Траппатони рекомендует «Ювентусу» купить Гетце

    Известный итальянский тренер Джованни Траппатони советует туринскому «Ювентусу» заполучить игрока немецкой «Баварии» Марио Гетце.
    «Этот футболист умеет все. Он может прорывать оборону, играть на фланге, забивать голы. Но надо понимать, что с тактической точки зрения в Италии действовать сложнее, чем в Германии», – заявил Траппатони.
    СМИ в последнее время активно сватают Гетце в стан «старой синьоры».

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    21.07.2015 11:18
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    Комментарии (10)
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    Mara
    1437467624
    Да купили бы уже, если бы Бавария продала.
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    Die Roten
    1437467768
    хватит уже.басти продали.остальные остаются.
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    Ахад
    1437469060
    $о$ите )(уй
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    Quaresmа_7
    1437469650
    неее...Гетце должен стать легендой Баварии...Юве уже и так хорошо скупилась на ТО!!!
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    A n d r e i
    1437473682
    Надеюсь, что не уйдет из Баварии. Хотя от нашего лысого тренера всего можно ожидать.
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    1897
    1437477374
    Нужно было Видаля так просто не продавать,а запросить обмен футболистами с доплатой со стороны Ювентуса.
    Ответить
    roman230582
    1437484904
    Хорошее предложение, вопрос отпустит ли Бавария, и за сколько
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    ologreds
    1694997576
    numo436239
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