Траппатони рекомендует «Ювентусу» купить Гетце

Известный итальянский тренер Джованни Траппатони советует туринскому «Ювентусу» заполучить игрока немецкой «Баварии» Марио Гетце.

«Этот футболист умеет все. Он может прорывать оборону, играть на фланге, забивать голы. Но надо понимать, что с тактической точки зрения в Италии действовать сложнее, чем в Германии», – заявил Траппатони.