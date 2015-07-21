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    Селюк: «Ярмоленко будет только дешеветь»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что в ближайшее время футболисты Чемпионата Украина будут значительно падать в цене.
    «Чтобы украинские футболисты подскочили в цене, должен вырасти уровень чемпионата. А этого в ближайшее время не произойдет. Поэтому тот же Андрей Ярмоленко скорее будет только дешеветь. Чтобы ситуацию хоть как-то переломить, как минимум нужно отменить лимит на легионеров, не говоря уже о налоге на иностранцев. Ведь легионеров и так почти не осталось, особенно если говорить о футболистах топ-уровня. Как можно говорить о прибыли на трансферном рынке, если продавать почти некого?», – сказал Селюк.
    Напомним, что Ярмоленко всерьез интересуется английский «Сток Сити».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    21.07.2015 11:08
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    Комментарии (5)
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    Quaresmа_7
    1437469239
    Та он и так больше 12 000 000 не стоит!!!
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    spartach091
    1437470344
    уровень чемпа там упадет точно без сильных легов
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    112910415
    1437471063
    да, рынок упадёт
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    FootballFun1985
    1437486963
    Ну так и есть. Чемп Украины, точнее, его уровень в целом, ниже, чем был даже года 2-3 назад. Хотя за счет нескольких команд в таблице коэффициентов будем держаться на плаву.
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    ologreds
    1694997576
    numo436237
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