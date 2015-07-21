Селюк: «Ярмоленко будет только дешеветь»

Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что в ближайшее время футболисты Чемпионата Украина будут значительно падать в цене.

«Чтобы украинские футболисты подскочили в цене, должен вырасти уровень чемпионата. А этого в ближайшее время не произойдет. Поэтому тот же Андрей Ярмоленко скорее будет только дешеветь. Чтобы ситуацию хоть как-то переломить, как минимум нужно отменить лимит на легионеров, не говоря уже о налоге на иностранцев. Ведь легионеров и так почти не осталось, особенно если говорить о футболистах топ-уровня. Как можно говорить о прибыли на трансферном рынке, если продавать почти некого?», – сказал Селюк.

Напомним, что Ярмоленко всерьез интересуется английский «Сток Сити».



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