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    Ронкалья собирается в «Марсель»

    Защитник итальянской «Фиорентины» Ронкалья посредством своего агента известил клуб, что готовится перейти во французский «Марсель». Детали личного контракта с южанами уже согласованы. Сообщается, что «фиалки» не планируют расставаться с аргентинцем.
    «Мы уже договорились с «Марселем», он предлагает Ронкалье четырехлетний контракт. Если «Фиорентина» может предложить что-то подобное, то можно разговаривать. Но футболист хочет покинуть Флоренцию», – сказал агент Клаудио Курти.
    Прошлый сезон игрок провел в аренде в «Дженоа».

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    Источник: Tuttomercatoweb

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    21.07.2015 08:39
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    Комментарии (4)
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    Quaresmа_7
    1437469982
    уже задолбали то Милан, то Марсель, то остается в Роме
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    Quaresmа_7
    1437470020
    ой блин перепутал игроков
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    Die Roten
    1437479282
    а если фиалки предложат что то подобное?что тогда агент скажет?
    Ответить
    ologreds
    1694997578
    numo436224
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