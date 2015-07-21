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    Сикейра не хочет уходить из «Атлетико»

    Защитник мадридского «Атлетико» Гильерме Сикейра заявил, что он не хочет покидать свою нынешнюю команду. Однако обратное желание имеет руководство «матрасников», которое уже выставило футболиста на трансфер. В качестве замены рассматривается возвращение из «Челси» Филипе Луиса.
    «Я счастлив в «Атлетико» и с другими клубами переговоров не веду», – заявил Сикейра.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.07.2015 08:31
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    Комментарии (4)
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    sir_Alex
    1437460002
    А придётся!
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    valencia14
    1437465161
    а зачем его продавать то, ну придет луис, а кто конкурентом будем ему?
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    Die Roten
    1437479216
    походу его не спрашивают.
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    ologreds
    1694997578
    numo436223
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