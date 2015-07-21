Новичок «Барселоны» Арда Туран получил повреждение правой ноги на одной из первых тренировок своего клуба. По результатам медицинского обследования станет ясно, насколько серьезно повреждение турецкого футболиста.





Напомним, что до января 2016-го года полузащитник не сможет выступать за каталонцев в официальных матчах из-за запрета сине-гранатовых заявлять новых игроков. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!