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    Туран получил повреждение

    Новичок «Барселоны» Арда Туран получил повреждение правой ноги на одной из первых тренировок своего клуба. По результатам медицинского обследования станет ясно, насколько серьезно повреждение турецкого футболиста.
    Напомним, что до января 2016-го года полузащитник не сможет выступать за каталонцев в официальных матчах из-за запрета сине-гранатовых заявлять новых игроков.

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    Источник: Sport.es

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    21.07.2015 08:24
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    Комментарии (27)
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    Quaresmа_7
    1437469697
    мда уж, не пруха
    Ответить
    DANTE 007
    1437470815
    Ничего страшного, есть время на восстановление. Чего не скажешь о риале и боварке которых по очереди отдрючила Барселона, их порванный нолик не подлежит восстановлению сквозит и все тут)))
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    Die Roten
    1437472114
    вермален-2?
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    The_BESTolo4b
    1437476171
    неудачно нырнул
    Ответить
    TheDDS
    1437479303
    Новость не про членси
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    TheDDS
    1437479359
    Расплющело аватары, и комментарии вместе с ними
    Ответить
    spartach091
    1437479511
    ахаха,он может еещ 6 месяцев больным прикидываться,видать театралы бабсы научили уже
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    Lionel Messi-10
    1437488171
    здоровья Бороде)
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    SuperDeco
    1437575180
    Плохая новость
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    ologreds
    1694997578
    numo436222
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