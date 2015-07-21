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    • Руни: «На позиции форварда в новом сезоне забью как минимум 20 голов»

    Руни: «На позиции форварда в новом сезоне забью как минимум 20 голов»

    Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал о том, сколько мячей планирует забить в новом сезоне.
    «Моя оптимальная позиция — форвард внутри чужой штрафной площади. Сезоны, когда я выступал на ней, стали для меня самыми результативными. Не сомневаюсь, что и в наступающей кампании забью как минимум 20 голов. Готов стать главным голеадором своей команды», – заявил футболист.

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    Источник: Telegraph.co.uk

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    21.07.2015 07:22
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    Комментарии (64)
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    Sergei 063KC
    1437473318
    И это нижний предел.
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    Ichkeria
    1437474046
    сколько ему ?
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    ЛИВЕРПУЛЬ2005
    1437474924
    Фантазер!!!!!!!!!!!!По мячу попасть не может....хоть бы парочку забил!!!!!!!
    Ответить
    ManKUNIANUS
    1437474999
    Мой руни-настоящий мужчина и врать не будет
    Ответить
    DavideSanton
    1437475200
    Ловлю на слове, Уэйн
    Ответить
    sir_Alex
    1437476083
    Давай, я только \"за\"!
    Ответить
    WhiteLuckyBuster
    1437477380
    руни уже стал символом для Мю
    Ответить
    asgard25
    1437477586
    Ван Гаал так не думает!
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    ManUtd4
    1437477714
    Да будет так!
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    ologreds
    1694997578
    numo436218
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