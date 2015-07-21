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    Трансфер Ломбертса в «Сандерленд» еще может состояться

    Защитник санкт-петербургского «Зенита» Николас Ломбертс по-прежнему может перейти в стан английского «Сандерленда». Об этом поведал итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
    «Точка еще не поставлена. Там есть разногласия в финансовых вопросах. Бельгийца очень хочет видеть у себя Дик Адвокаат, так что переход вполне еще может состояться», – заявил Ди Марцио.
    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, судя по всему, больше не рассчитывает на Ломбертса как на футболиста основного состава.

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    Источник: «Советский спорт»

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    21.07.2015 07:16
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    Комментарии (19)
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    Гуфон накурен
    1437467004
    В защите был столбом, это потеря! ГАФ-ГАФ
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    rawer
    1437468578
    зато Нету Зенит продлил)
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    slavik166
    1437469142
    Свинтаковцы всё паясничают ,да обсуждают неучи других ,хотя свои проблемы скоро утопят пищевичок в фнл.Туда им и дорога бездарям.АМИНЬ
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    magnum3000
    1437469524
    Ну если АВБ не расчитывает пора уходить.
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    WhiteLuckyBuster
    1437470237
    считая новый лимит надо конечно менять ему команду
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    Lucius Vorenus
    1437470797
    это правильно!лучше ему переходить
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    professor litva
    1437473301
    Полностью согласен!лимит это уже слабых
    Ответить
    sir_Alex
    1437476183
    Джанлука в курсе
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    18JG
    1437555384
    Правильно: продать Нико и взять русского ЦЗ. Дьякова, к примеру. В паре с Гараем он ни чуть не будет уступать Нету.
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    ologreds
    1694997578
    numo436217
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