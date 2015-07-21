Трансфер Ломбертса в «Сандерленд» еще может состояться

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Николас Ломбертс по-прежнему может перейти в стан английского «Сандерленда». Об этом поведал итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
«Точка еще не поставлена. Там есть разногласия в финансовых вопросах. Бельгийца очень хочет видеть у себя Дик Адвокаат, так что переход вполне еще может состояться», – заявил Ди Марцио.
Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, судя по всему, больше не рассчитывает на Ломбертса как на футболиста основного состава.
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