Матч «Урал» – «Зенит» состоится на новом стадионе

Пресс-атташе екатеринбургского «Урала» Никита Медведских поведал, что игра его команды во втором туре РФПЛ против санкт-петербургского «Зенита» пройдет на новой арене.

«Первый домашний матч «Урала» против «Зенита» пройдет на екатеринбургском стадионе — реконструированной арене «Уралмаш». Фактически мы снесли старые конструкции, а на их месте возвели новые трибуны. Теперь они вмещают 10 тысяч зрителей. Мы избавились от беговых дорожек, поэтому стадион получился чисто футбольным. Были заново отстроены административные здания: игроков ждут новые раздевалки. Кроме того, на стадионе постелили новый газон, который будет натуральным. Мы пока всех секретов не раскрываем, но в пятницу, 24 июля, будет официально объявлено новое название стадиона, которое закрепят за ним на ближайшие годы в соответствии с итогами проведенного ранее тендера. Пока же рабочее название арены — Стадион уральской футбольной Академии», – сказал Медведских.