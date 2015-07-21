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    Матч «Урал» – «Зенит» состоится на новом стадионе

    Пресс-атташе екатеринбургского «Урала» Никита Медведских поведал, что игра его команды во втором туре РФПЛ против санкт-петербургского «Зенита» пройдет на новой арене.
    «Первый домашний матч «Урала» против «Зенита» пройдет на екатеринбургском стадионе — реконструированной арене «Уралмаш». Фактически мы снесли старые конструкции, а на их месте возвели новые трибуны. Теперь они вмещают 10 тысяч зрителей. Мы избавились от беговых дорожек, поэтому стадион получился чисто футбольным. Были заново отстроены административные здания: игроков ждут новые раздевалки. Кроме того, на стадионе постелили новый газон, который будет натуральным. Мы пока всех секретов не раскрываем, но в пятницу, 24 июля, будет официально объявлено новое название стадиона, которое закрепят за ним на ближайшие годы в соответствии с итогами проведенного ранее тендера. Пока же рабочее название арены — Стадион уральской футбольной Академии», – сказал Медведских.

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    Источник: Радио «Зенит»

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    21.07.2015 07:09
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    Комментарии (53)
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    alessios1990
    1437462237
    Екатеринбург заслужил, чтобы их команда играла на новой арене, ведь ЧМ-2018 уже будет через три года в этом городе. И я скажу, что Урал вполне может дать бой Зениту! Не сомневаюсь, что Гончаренко настроит своих подопечных как надо)
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    MALOVAR
    1437462955
    В Урале вроде нет бывших питерцев ,по лицу значит никто не получит.
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    kkomov
    1437463645
    специально подгадали
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    peduSKA
    1437465532
    Удивительно что на петровский игру не перенесли.
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    Masimobelini
    1437466216
    Ну дай то Бог ,стадион будет заполнятся не только на матчах с Зенитом!
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    pereletnii
    1437467528
    О как,чтобы сыграть с Зенитом стадионы строят) А на спартак полицаев стягивают со всего света,ведь болелы спама сплошь интелегенты с тремя высшими епта!
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    nickyist
    1437473290
    давай, Урал, попорти нервы Зениту!!!
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    Tommy Lee
    1437476302
    Всяко лучше чем в Тюмени.
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    моэм
    1437476917
    Опаснее всех на Урале Гончаренко,который в 35 лет побеждал Баварию в ЛЧ и даже имея более слабый ресурс,способен сделать Зенит...вот кого надо в сборную России!
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    ologreds
    1694997578
    numo436216
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