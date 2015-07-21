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    Стамбули перешел из «Тоттенхэма» в ПСЖ

    Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Бенджамин Стамбули сменил клубную прописку. Теперь он будет выступать за французский ПСЖ. Контракт с футболистом рассчитан на пять лет.
    «Счастлив стать частью этого клуба. Если честно, не хотел покидать АПЛ так быстро, но предложение от ПСЖ не заставило долго думать. Теперь нужно сконцентрироваться на предсезонной подготовке и посредством товарищеских матчей в США набрать форму», – сказал хавбек.

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    Источник: ФК «ПСЖ»

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    21.07.2015 07:04
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    Комментарии (8)
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    DrugS99
    1437453798
    прально валить надо с петушатника)))))))
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    cannongun
    1437458394
    ура в общем. это нормлаьно. желаю Бенжу успехов в Париже, все почти родное, скоро ЛЧ ну и т.п. хорошее решение!
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    DXTK
    1437459254
    Особо игрок ничем мне не запомнился не всегда попадая в заявку с первых минут, Логично было его продать. Сейчас команда продает а новых пока купить не могут, только защитников берут. Неужели тренер хочет привить тактику от обороны, Катеначо, а вроде не итальянец. Но Осталось для счастья продать как минимум еще двух игроков я думаю имена называть не буду вы и сами о них прекрасно знаете.
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    mamrik-09
    1437460246
    Ну и зачем
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    Die Roten
    1437467865
    удачи в псж!
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    ologreds
    1694997578
    numo436215
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