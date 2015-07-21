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    • Игрок России-U19 Гасилин: «Подвели болельщиков и хотим извиниться»

    Игрок России-U19 Гасилин: «Подвели болельщиков и хотим извиниться»

    Футболист сборной России – U19 Алексей Гасилин прокомментировал выступление своей команды на недавнем Чемпионате Европы, где россияне заняли второе место.
    «Для нас существует только первое место. Хотим сломать стереотип о том, что в России не может быть футбола. Русские умеют в него играть, мы настраивались на победу. В финале испанцы оказались сильнее, чем на групповой стадии. В атаке создали слишком мало моментов. Без них не бывает и голов. Для нас поражение в финале от Испании — траур. Полностью опустошены. Матч показывали по главному каналу страны, хотели порадовать многомиллионную аудиторию. Хотел бы перед ней извиниться. Мы сыграли, как могли. И тренерский штаб ночами не спал, разбирая встречи соперников. Но чуть-чуть не хватило. Очень обидно», – заявил Гасилин.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    21.07.2015 06:45
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    Комментарии (24)
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    Protosser
    1437456289
    Ну.. с такими речами вас в основную сборную не возьмут, ты чего?!
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    Супервайзер
    1437456546
    Результат матча по игре. Испанцы могли и поболее нам напихать, если бы не Митрюшкин. Повышайте мастерство, а извиняться не за что. Для вашего уровня серебро- это здорово. А побеждать всегда надо хотеть.
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    112910415
    1437457036
    это жизнь..победы не ходят косяками!
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    REDWHITE_
    1437458598
    понты от запитера
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    New_Look
    1437459067
    поражения всегда простительны, если основная их причина не пофигизм и раздолбайство. Вы хотели и боролись, возможно, тренеры ошиблись, либо вы не выполнили установку, не словили кураж. Но это все фигня, вы и так сделали очень многое, в т.ч. и для болельщиков, и для авторита российского футбола
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    зигзаг
    1437462516
    НЕт техники и пластичности у сборной России, надеялись на деревянные контратаки только. Хоть бы темп взвинтили, может быть прессингом и бегом что то бы создали. Ночами не спали)))))
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    Станислав Черчесов
    1437469302
    Вы все равно молодцы и мы вами гордимся
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    Quaresmа_7
    1437469827
    молодцы, не то что национальная во время евро 2012
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    Miha
    1437471354
    Самое главное что бы из этой команды хотя бы половина в ПЛ заиграла☝️
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    ologreds
    1694997578
    numo436213
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