Игрок России-U19 Гасилин: «Подвели болельщиков и хотим извиниться»

Футболист сборной России – U19 Алексей Гасилин прокомментировал выступление своей команды на недавнем Чемпионате Европы, где россияне заняли второе место.
«Для нас существует только первое место. Хотим сломать стереотип о том, что в России не может быть футбола. Русские умеют в него играть, мы настраивались на победу. В финале испанцы оказались сильнее, чем на групповой стадии. В атаке создали слишком мало моментов. Без них не бывает и голов. Для нас поражение в финале от Испании — траур. Полностью опустошены. Матч показывали по главному каналу страны, хотели порадовать многомиллионную аудиторию. Хотел бы перед ней извиниться. Мы сыграли, как могли. И тренерский штаб ночами не спал, разбирая встречи соперников. Но чуть-чуть не хватило. Очень обидно», – заявил Гасилин.
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